Energia: M5s, Torino rinvii accensione riscaldamento

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ieri ha posticipato l'accensione dei riscaldamenti nella sua città al 29 ottobre. A Torino cosa aspettiamo a fare lo stesso?". A sollecitarlo la consigliera comunale M5s Valentina Sganga che invita il primo cittadino, Stefano Lo Russo, a seguire l'esempio del collega lombardo. "Non è solo una questione di riduzione dei consumi di gas naturale per la crisi che stiamo vivendo, e che purtroppo sta colpendo violentemente tante famiglie, ma è anche una necessità ambientale improrogabile" afferma Sganga, sottolineando che "i riscaldamenti sono una delle fonti di inquinanti atmosferici locali, certo non la principale, ma in una città che è maglia nera per lo smog e che ha già all'attivo 69 giorni di sforamento del PM10 - aggiunge - ogni azione di contenimento delle emissioni nocive e di quelle climalteranti è utile e fondamentale. Quindi caro sindaco Stefano Lo Russo - conclude -, è vero che fa caldo, ma la prego esca dal torpore amministrativo in cui si è rinchiuso e agisca".