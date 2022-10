TEMPI MODERNI

Sfida digitale su bandi Ue e Pnrr

Piemonte Innova (ex Torino Wireless) amplia il proprio raggio d'azione grazie all'ingresso di nuovi soci. Aiuterà Comuni e imprese ad attrarre finanziamenti nazionali ed europei nell'ambito della digitalizzazione

Torino Wireless (nata nel 2001 da una intuizione dell’ex rettore del Politecnico Rodolfo Zich) diventa Piemonte Innova e, grazie all’ingresso dei nuovi soci - Camera di Commercio di Cuneo, Csi Piemonte, Unioncamere Piemonte - e al rinnovato patto tra i fondatori, si candida a sostenere nella transizione digitale, ambientale ed energetica, piccoli comuni, microimprese e pmi dei settori meno tecnologici. L’obiettivo è dare un supporto ai soggetti “digitalmente fragili” per partecipare ai bandi europei e italiani sull’innovazione, per individuare fabbisogni anche occupazionali e collaborazioni tra pubblico e privato nella ricerca. In soli due mesi e mezzo già 130 comuni sono stati accompagnati per concorrere a ottenere parte dei 260 milioni messi a disposizione dalla Regione per attivare i servizi digitali richiesti dal programma nazionale.

“La capacità di attrarre investimenti, imprese e idee è diventata nevralgica per rendere più competitivi i territori che si contendono circa 300 miliardi disponibili per l’Italia tra fondi europei e Pnrr. Grazie all’innovazione digitale queste risorse si trasformeranno in un beneficio concreto per cittadini e imprese” spiega Massimiliano Cipolletta, presidente di Piemonte Innova che conta uno staff di 35 persone impegnate su oltre 40 progetti di cui 8 europei.

“Vent’anni di storia certificano una competenza radicata che poggia su una conoscenza reale di oltre 3mila imprese, di cui almeno due al giorno, per un totale di circa 400 all’anno, si rivolgono a noi e utilizzano almeno una delle nostre funzioni” aggiunge Laura Morgagni, direttore di Piemonte Innova. Confermano fino al 2050 il loro sostegno a Piemonte Innova i soci pubblici - Regione Piemonte, Città Metropolitana e Comune di Torino, Politecnico, Università e Camera di Commercio - che hanno firmato un nuovo accordo di programma. A loro si affiancano i fondatori privati, Fondazione Links e Unione Industriali di Torino. “Abbiamo una funzione di cerniera tra pubblico e privato che vogliamo rafforzare. Non può esserci un'impresa digitale in un territorio analogico”, sottolinea Cipolletta.

Piemonte Innova mantiene la gestione del Polo di Innovazione Ict, una rete che traina dal 2009 l’innovazione della regione attraverso eventi di networking, supporto a bandi regionali e nazionali, finanziamenti europei. In questi 15 anni il Polo Ict ha portato a finanziamento 316 progetti di ricerca, per un investimento sul territorio pari a 150 milioni.