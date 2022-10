EDILIZIA SANITARIA

Nuovi ospedali, continua la manfrina. Icardi: Nessuna decisione per Asl To5

Tranquillo assessore, faccia con comodo, sono solo passati tre anni in discussioni e rinvii. Se fa bene i calcoli può arrivare a fine legislatura senza aver messo un mattone. A Moncalieri e Cambiano come nel Vco. Per non dire del Parco e della Città della Salute

“Sul nuovo ospedale dell’Asl To5 non è stata ancora operata nessuna scelta” dice l’assessore alla Sanità del Piemonte Luigi Icardi. In fondo, che fretta c’è. Dopotutto sono passati solo tre anni e mezzo da quando si è insediato, bloccando di fatto ogni progetto di edilizia sanitaria lasciatogli in eredità dalla passata amministrazione. Quelli di prima hanno fatto male, si capisce. E per non sbagliare lui, semplicemente, non fa. Un passo avanti e due indietro, tra un tavolo di concertazione e uno studio tecnico. L’importante è allungare il brodo affinché tutto resti fermo.

L’edilizia sanitaria in Piemonte è l’emblema di una politica che non sceglie per paura di dover scontentare qualcuno. Dal Parco della Salute di Torino al superospedale di Novara, passando per tutti i progetti minori, di cui il nuovo nosocomio della zona Sud di Torino è solo uno dei tanti esempi. Nei giorni scorsi lo Spiffero aveva annunciato l’intenzione della giunta di “spostare” la sede a Cambiano rispetto alla scelta della giunta Chiamparino, che aveva individuato, assieme ai sindaci della zona, l’area di Vadò al confine tra i Comuni di Trofarello e Moncalieri. In fondo, lo studio tecnico che proprio Icardi aveva commissionato all’Ires indicava proprio Cambiano come sede più favorevole. Le informazioni che filtravano da corso Regina Margherita, quartier generale dell’assessorato alla Sanità, andavano in quella direzione e invece ecco l’ennesima frenata. Nonostante che anche tra i colleghi di Icardi si dia ormai per acquisita la scelta di Cambiano.

Evidentemente l’unico che non ne sa niente è proprio il titolare dell’assessorato alla Sanità. Perbacco, qualcuno glielo dica. Per lavarsene ulteriormente le mani lui fa sapere che la giunta “farà una proposta sulla localizzazione dell’opera” che poi “sottoporrà alla valutazione del Consiglio regionale”, salvo farsi rimbrottare dai consiglieri dem Domenico Rossi e Diego Sarno sul fatto che non è il Consiglio ad avere “la titolarità della decisione”, ma l’organo esecutivo. Ma per carità, assessore, non si faccia prendere dall’ansia; in fondo a pagare, morire (e fare nuovi ospedali) c’è sempre tempo. E pazienza se il Santa Croce di Moncalieri ha ormai 112 anni. Ha superato indenne due guerre vuoi che non resti su ancora qualche anno?

“L’assessore non faccia il furbo e inizi ad assumersi le sue responsabilità” lo bullizzano dall’opposizione Rossi e Sarno. “Il suo ruolo lo richiede. Non getti la palla nel campo degli altri e, finalmente, dopo rinvii, studi e tentennamenti, dia una risposta ai Comuni che la attendono da molto tempo dopo le obiezioni sull’eventuale scelta localizzativa di Cambiano, magari partecipando all’assemblea dei Sindaci dell’Asl To5”. Quante pretese per un assessore che dà buca a un appuntamento su due. Pare infatti che lo stiano ancora aspettando al Comune di Torino per la Commissione Sanità di oggi sullo stato di salute dei pronto soccorso generalisti della città. “Peccato, un’altra occasione di confronto persa” allarga le braccia la capogruppo del Pd in Sala Rossa Nadia Conticelli.

Intanto è rimasto al palo anche il nuovo ospedale del Vco, quello che Sergio Chiamparino e Antonio Saitta avevano localizzato a Ornavasso. Da quando è arrivata la nuova giunta nella piccola provincia al confine con la Svizzera si è scatenata una canea tra sindaci e amministratori locali, con il fattivo contributo del capogruppo leghista a Palazzo Lascaris Alberto Preioni, che ha portato a una decisione: lasciamo perdere ogni nuovo ospedale, ristrutturiamo quelli che già ci sono con un finanziamento di 200 milioni. I sindaci si sono infuriati, ogni decisione è... rimandata. E che dire del cosiddetto ospedale unico del Canavese (Asl To4)? La Lega e il sindaco di Ivrea Stefano Sertoli spingono per l'area ex Montefibre a Ivrea, il consigliere regionale ex Lega Mauro Fava e i sindaci del Canavese occidentale per l'area Ribes di Pavone, mentre l'ex parlamentare di Forza Italia Virginia Tiraboschi puntava sul vecchio palazzo uffici della Olivetti. Risultato? Tutto fermo, naturalmente, con lo studio tecnico commissionato dalla giunta che ha indicato il sito di Pavone come il migliore e le elezioni a Ivrea che potrebbero ribaltare l'esito finale.

Intanto Alberto Cirio sposta l’attenzione sul nuovo Maria Vittoria di Torino che, dopo un incontro con il sindaco Stefano Lo Russo, ha deciso di realizzarlo alla Pellerina, dove ora ci sono le giostre. E così, tra un annuncio e un altro, il tempo passa. La Regione, infatti, si è appena presa un anno per aggiudicare i lavori del Parco della Salute fino al 28 novembre del 2023. A quel punto le elezioni saranno dietro l’angolo, Icardi ce l’avrà fatta: sarà riuscito a tenere nel cassetto ogni progetto per cinque anni.