ALLA CARICA

Trame su Copasir e Vigilanza Rai, Appendino e Borghi ci sperano

Conte vuole l'ex sindaca di Torino alla Commissione di vigilanza su viale Mazzini, ma lei non sgomita (più di tanto). Per quella sui servizi segreti duello in casa Pd tra il senatore ossolano e l'ex ministro Guerini. Scontro con il Terzo Polo

“A escludere Azione e Italia Viva dalle vicepresidenze delle Camere non sono stati né gli accordi né un'entità indistinta, ma gli elettori”. Quando “fonti del Nazareno” rispondono con questa versione dei fatti alla richiesta del Terzo Polo di avere la presidenza del Copasir o della commissione di Vigilanza, appare ancor più chiaro che dal Pd non arriverà neppure uno spiraglio di apertura all’ipotesi di cambiare schema quando sarà il momento di assegnare la guida dell’organismo di controllo sui Servizi Segreti, tantomeno per la bicamerale chiamata ad occuparsi di televisione.

Semmai ce ne fosse bisogno, il diretto riferimento all’esito elettorale usato nella nota come una stilettata marca l’ormai enorme distanza tra la forza politica di Matteo Renzi e Carlo Calenda e il loro ex partito, mentre fornisce ulteriori elementi a sostegno della tesi sintetizzata così dal fondatore di Azione: “Il Pd ha scelto da che parte stare per costruire un'alleanza con i Cinquestelle”. Renzi annuncia l’intenzione di rivolgersi al Presidente della Repubblica, ma proprio da ambienti parlamentari di Italia Viva, così come raccogliendo l’umore che si respira nella parte calendiana del Terzo Polo, si ricava la decisa sensazione di una crescente consapevolezza circa l’ineluttabilità di un bis di ciò che è accaduto ieri alla Camera e al Senato quando si arriverà al nodo Copasir e Vigilanza Rai.

È pur vero che a differenza delle elezioni per gli uffici di presidenza, la guida del Copasir pur essendo riservata a un parlamentare della minoranza prevede emerga da un voto cui partecipa anche la maggioranza. E il pesante precedente dell’aiuto esterno ricevuto da Ignazio La Russa per diventare presidente del Senato entra pesantemente in gioco per il comitato il cui rinnovo, dopo la fase transitoria avviata ieri con la sostituzione dei componenti mancanti, avverrà presumibilmente nel giro di un paio di settimane dopo il giuramento del nuovo Governo.

Pd e Cinquestelle mettono le mani avanti temendo un ricambio del favore da parte del centrodestra e in particolare di FdI che potrebbe dare i suoi voti al parlamentare del Terzo Polo, aprendogli la via per la presidenza del Copasir, formato da cinque deputati e cinque senatori egualmente divisi tra maggioranza e minoranza. Specularmente nel Terzo Polo si indicano proprio quei voti (in numero decisamente maggiore a quelli dei loro senatori) arrivati a La Russa per vederne gli effetti a favore del Pd al momento di eleggere il presidente del Copasir. L’elezione avviene a scrutinio segreto ed è richiesta la maggioranza assoluta, in caso non la si ottenga si procede al ballottaggio, anche se non si ha memoria di una simile situazione. È altrettanto vero che mai prima d’ora sul Copasir e la sua guida si sia concentrata una così forte attenzione, ma soprattutto sia diventato terreno di scontro all’interno della minoranza, o per meglio dire delle minoranza.

I nomi che girano, sono gli stessi ormai da giorni. Quello dell’ormai ex ministro della Difesa Lorenzo Guerini, capo della corrente del Pd Base Riformista, già a capo del Copasir durante il governo gialloverde. È il suo il nome meno indigesto al Terzo Polo che per quel ruolo avrebbe pronto l’ex vicepresidente del Senato Ettore Rosato. Su Guerini ci sarebbe, però, un veto di Giuseppe Conte il quale lo riterrebbe troppo atlantico, troppo antiputiniano e poi è il ministro che ha inviato le armi in Ucraina. Il veto di Conte sarebbe, agli occhi dell’ala riformista del Pd, un utile assist a Enrico Letta per tagliare fuori (anche) da questa partita la corrente dove stanno gli ex renziani che non hanno seguito l’ex segretario in Italia Viva. Oltre a Guerini in corsa per Palazzo San Macuto c’è sempre l’attuale segretario del comitato Enrico Borghi. Più vicino a Letta, il senatore piemontese che ha maturato una profonda conoscenza del mondo dell’intelligence e dei temi di geopolitica, potrebbe pagare gli attacchi frontali alla maggioranza, alla premier in pectore che potrebbero essere usati per provare a intaccare il profilo di mediazione e dialogo richiesto dal ruolo. Quella della scelta tra Guerini e Borghi è una questione interna al Pd, ma non solo. Nei giorni scorsi Borghi ha più volte preso di mira il Terzo Polo alienandosi così il sostegno dei centristi.

Quanto peseranno le richieste e i veti di Conte è una domanda che avrà risposta solo quando si arriverà al voto, senza tralasciare il legame che unisce il Copasir alla commissione di Vigilanza. Quella che nei piani di Renzi sarebbe l’alternativa a fronte di un insormontabile ostacolo verso il comitato sui Servizi, è anche l’organismo su cui punta il M5s e alla cui guida l’ex premier avrebbe in animo di piazzare Chiara Appendino, anche se a dare ascolto a chi raccoglie i propositi dell’ex sindaca di Torino, lei privilegerebbe un ruolo politico puntando a diventare il riferimento del partito di Conte nel Nord. Un piano, peraltro, che non sarebbe incompatibile con un ruolo importante e ambìto come la presidenza della commissione dove Renzi (che nella precedente legislatura aveva un combattivissimo Michele Anzaldi) vedrebbe più che bene Maria Elena Boschi.