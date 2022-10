Maxi-processo ad Askatasuna, presidio davanti Palagiustizia

Un presidio di No Tav e Antagonisti di area autonoma si è radunato stamani davanti al Palazzo di Giustizia di TORINO in occasione dell'apertura del maxi processo dell'inchiesta per associazione per delinquere contro gli esponenti del centro sociale Askatasuna. Fra i presenti c'era anche Alberto Perino, leader storico del Movimento No Tav della valle di Susa: "I compagni di Askatasuna non hanno paura di queste cose", ha detto riferendosi al procedimento, "Ci stanno facendo una guerra giudiziaria per metterci fuori gioco. Ma hanno sbagliato tutto", ha aggiunto.