Sicurezza lavoro: Pd Piemonte, siamo al fianco dei sindacati

"Questa mattina a Torino il Pd è al fianco dei sindacati per chiedere il rispetto delle regole sulla sicurezza sul lavoro. Sono aumentati gli ispettori del lavoro, assunti nell'ambito del piano di assunzioni del Governo, ma aumentano anche i morti sul lavoro. In Piemonte sono 60 i morti sul lavoro quest'anno. E secondo gli osservatori la prima causa di questo è il mancato rispetto delle regole, che ci sono". A dirlo il segretario regionale e il responsabile Lavoro del Pd Piemonte, Paolo Furia e Enzo Lavolta, a sostegno del presidio dei lavoratori in via Genova, a un anno dal crollo di una gru costato la vita a tre operai. "Esiste un tema di mancata formazione per lavori pericolosi - aggiungono -. L'abuso di forme contrattuali cattive, o non contrattuali, come gli stages extracurricolari o l'alternanza scuola lavoro, riempie le aziende di persone che andrebbero seguite il doppio perché non sono di per sé pronte a gestire tuti i rischi legati alle macchine. Infine - concludono - in alcuni casi giocano una parte i turni estenuanti cui i lavoratori sono sottoposti".