A Torino calano compravendite uffici (-21,8%)

A Torino calano le compravendite di uffici: sono 103, il 21,8% in meno del 2021, il calo più significativo fra le città analizzate, davanti alla sola Bari. Stabile la situazione confrontata con l'ultimo anno pre-Covid, appena lo 0,21% in più di operazioni, considerando il forte calo registrato nel 2020 (-35,37%). Sono i dati del report della startup torinese Reopla, specializzata in Big Data Analysis e software innovativi per il settore immobiliare. In Italia il mercato degli uffici è ripartito di slancio: a giugno 2022 segna un +75,2% rispetto al primo lockdown e le compravendite hanno superato i livelli raggiunti prima della pandemia (+32,2% sul primo semestre 2019). Nel primo semestre 2022 ci sono state 6.395 compravendite di uffici e si può stimare un totale di circa 13.000 operazioni entro la fine dell'anno. A Milano (652) e Roma (386) il maggior numero di compravendite, Catania ultima tra le 10 città più popolose con 18 operazioni.