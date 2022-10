Torino: 500 morti in più in 9 mesi, fra le cause il caldo

Oltre 500 funerali in più a Torino nei primi nove mesi del 2022 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, 10.443 a fronte di 9.916, un incremento di mortalità dovuto anche alle elevate temperature estive. I dati sono stati forniti da Afc in occasione della presentazione delle attività per la commemorazione dei defunti. Come tipologia di sepoltura, anche quest'anno si conferma come scelta principale la cremazione, che supera il 50% e che è raddoppiata negli ultimi 15 anni. Seguono la tumulazione in loculo (16,82%) e l'inumazione (8,4% per la sepoltura in terra). Oltre il 24% di deceduti a Torino ha invece scelto di essere sepolto in cimiteri fuori città.