BERLUSCONEIDE

"Berlusconi è lucidissimo: vuole azzoppare la Meloni"

Più che una voce dal sen(ile) sfuggita, quella del Cav è parte di un piano per minare l'esecutivo ancor prima che nasca. Uno che lo conosce bene come Napoli, ex FI oggi Azione, spiega: "Non accetta di non essere lui a dare le carte e che premier sia una donna"

“L’ho detto per primo. L’età stavolta non c’entra, quella di Silvio Berlusconi è una lucida strategia. Prima lascia vedere il foglio con i giudizi pesantissimi su Giorgia Meloni, poi dopo l’apparente superamento di quell’incidente, dice cose sulla Russia, su Putin e su Zelensky che sapeva benissimo sarebbero uscite, anche se lui si è raccomandato di non farne cenno fuori. Ma uno dice quelle cose a una platea così pensando davvero che nessuno ne parli? Dai”.

Osvaldo Napoli, oggi esponente di Azione, parlamentare per quattro legislature, antica marca democristiana, gran parte della vita politica trascorsa in Forza Italia, il Cavaliere lo conosce bene. Tanto da evitare, subito, la trappola della facile spiegazione ricondotta agli effetti anagrafici sul leader.

Napoli, a questo inciampo senile lei non ci ha creduto manco per un momento?

“Ma no, assolutamente. Se uno le dà uno schiaffo, poi dopo un po’ gliene dà un altro vuol dire che non è stato un gesto d’impeto, sconsiderato. Vuol dire che c’è un’intenzione chiara e quella di Berlusconi: mettere in grande difficoltà la Meloni”.

Con sul tavolo bell’e pronto un governo di centrodestra, non le pare un ragionamento che torna poco quello del leader di Forza Italia?

“Bisogna conoscerlo e capire che per lui, per la sua storia e la sua mentalità, il pensiero che una donna, perdipiù che egli ritiene di aver sdoganato dal postfascismo vent’anni fa, possa comandare grida vendetta. La leadership della Meloni e il fatto che diventi presidente del consiglio gli pone problematiche psicologiche a cui non è abituato perché pensa ancora di dare le carte. Questo unito al rapporto con Putin che ha continuato a tenere, ha scatenato quel che s’è visto”.

Quindi un piano lucido, altro che voce dal sen sfuggita.

“Ma certo. L'ha fatto in maniera scientifica sapendo che sarebbero uscite quelle dichiarazioni. L'ha fatto per mandare un messaggio: o si fa come dico io, altrimenti…”

Altrimenti rischiava di mandare tutto all’aria, o no?

“La finalità era quella di non entrare nel Governo fornendo solo l’appoggio esterno”.

Una prospettiva che certo non avrebbe trovato gli applausi nel partito che pure hanno accompagnato le parole che hanno provocato il terremoto.

“Il partito è diviso a metà. I governisti, da Tajani a Barelli, non sono certamente per quell’ipotesi, mentre l’altra metà, quella che fa capo a Ronzulli l’idea di rompere a mio avviso ce l’ha e vedrà che prima o poi succederà. Non subito, ma la prospettiva è quella. Ormai c’è la consapevolezza che Forza Italia sia finita e quasto vuol dire cercare casa. Chi lo farà per le regionali, chi per il contesto nazionale, che passerà per il voto alle europee. Nel frattempo si voterà in Lazio e in Lombardia e già li si vedranno gli effetti del tracollo di Forza Italia e il calo della Lega”.

La risposta della Meloni?

“Chapeau. Al di là dei colori politici ed essendo uno che ragiona con la sua testa, dico con chiarezza che ha dato una risposta perfetta, decisa e molto forte. Questo ha provocato forti problemi in Forza Italia. Non giriamoci attorno, Tajani rischia di non fare il ministro degli Esteri”.

E semmai accadesse non sarebbe a causa di una voce dal sen sfuggita, anche per via dell’età.

“Ma no, qui non c’entra l’età. È il rifiuto di accettare che ad avere la leadership e guidare il nuovo Governo sia la Meloni. Berlusconi resta convinto che a dare le carte debba essere lui. Questo se vogliamo è l’aspetto psicologico, ma la strategia è lucida”.