Rigenerazione Urbana: Unione Valsesia esclusa, "class action"

"Sono sdegnato per i risultati del bando di Rigenerazione Urbana: un vero e proprio schiaffo ad intere comunità. Chiedo una revisione della gestione di questo bando, e annuncio che abbiamo affidato incarico ad un nostro rappresentante legale che sta valutando l'opportunità di adire una class action". Così il presidente dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia, Francesco Pietrasanta, a proposito della graduatoria del ministero dell'Interno che esclude tutto il Piemonte, e il Nord Italia, dal bando rivolto a Comuni inferiori a 15mila abitanti per il finanziamento di investimenti in progetti di rigenerazione urbana. "Intere comunità - aggiunge il presidente dell'Unione e sindaco di Quarona, nel Vercellese - si sono messe all'opera per individuare progetti importanti. Sono state superate difficoltà di vario genere, e sono stati coinvolti uffici pubblici per la stesura di programmazioni articolate, che hanno richiesto tempo e molto impegno. Sapevamo che non tutti sarebbero stati premiati, ma vedere che la scelta appare dettata solo da criteri territoriali risulta inaccettabile. Non è certamente una questione di Nord e Sud, ma di rispetto per le comunità di questo Paese".