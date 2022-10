Odio religioso, condannato 6 mesi imam carcere Alessandria

È stato condannato a sei mesi di carcere Bouchta El Allam, un 43enne di origini marocchine sotto processo a Torino con l'accusa di avere svolto attività di apologia dell'odio di matrice religiosa durante un periodo in cui, da detenuto per altra causa nel carcere di Alessandria, si era proposto come imam. Nel corso del dibattimento l'uomo aveva respinto l'addebito affermando, in una dichiarazione spontanea, di non essere un fanatico e un violento e, anzi, di essere sempre stato "contrario all'Isis e a qualsiasi forma di terrorismo". Le indagini a suo carico, culminate nel maggio del 2021 in un provvedimento di fermo, furono svolte dai carabinieri del Ros.