Unione Industriali, 156 aziende a Connext Business Matching

Favorire il dialogo tra aziende - sia manifatturiere sia di servizi - per costruire relazioni in partnership e in filiera, offrendo agli imprenditori la possibilità di usufruire dei vantaggi e della forza del network associativo. Questo l'obiettivo del Torino Connext Business Matching 2022, che si è svolto presso il Centro Congressi dell'Unione Industriali. Hanno partecipato 156 aziende, sono stati 496 gli appuntamenti B2B in presenza e 77 da remoto, 3 i convegni tematici proposti da Umana ("Persone e Competenze per crescere. Strategie e strumenti per il nuovo mercato del lavoro"), Ceresa Next ("Fotovoltaico industriale, applicazioni e casi pratici") e Fresia Alluminio ("I vantaggi dei serramenti in Alluminio ecosostenibile"), che hanno sponsorizzato l'evento insieme a Leonardo. Quattro le filiere strategiche di Connext Torino Business Matching 2022: Digital Transformation, Mobilità e Sostenibilità, Italian Lifesyle e Life Science. "Sono molto soddisfatto dell'affluenza e dell'interesse che Connext Torino ha riscosso presso le nostre aziende associate. Imprenditori e manager hanno potuto di nuovo incontrarsi in presenza qui all'Unione Industriali, ovvero a casa loro. È stata una opportunità per fare business e un'occasione per favorire nuove dinamiche e nuove relazioni. Importante è anche aver organizzato gli incontri per filiere produttive, il modo vincente per crescere in partnership e affrontare le nuove sfide dei mercati". commenta il presidente dell'Unione Industriali Giorgio Marsiaj.