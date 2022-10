Covid: in Piemonte +15 ricoveri ordinari e 9 decessi

In Piemonte tornano a crescere i ricoveri ordinari da Covid e i decessi. I posti letto occupati nei reparti ordinari sono +15 rispetto a ieri, mentre i decessi sono 9. In leggero calo invece i ricoveri nelle terapie intensive, sono -2. Infine, i nuovi positivi sono 4.305 pari al 14,6 per cento dei tamponi eseguiti.