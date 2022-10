Giustizia: Camera arbitrale, gestire dispute private snellisce

"Una migliore gestione delle dispute private contribuisce a snellire la giustizia pubblica: questo l'obiettivo primario dell'arbitrato". Ad affermarlo è Carlo Pavesio, presidente della Camera Arbitrale del Piemonte, che ha organizzato, in collaborazione con Unioncamere Piemonte, il convegno "Impresa, giustizia civile, arbitrato: quali prospettive". "Si tratta di un'opportunità - ha proseguito - per costruire in sinergia, tra tutti gli attori, un contesto economico e giuridico più efficiente, a vantaggio di tutto il Sistema Paese. Con uno strumento complementare, ma parificato, di giustizia, qual è l'arbitrato, le controversie interne alla comunità imprenditoriale non vanno in tribunale e tutto il tessuto economico e sociale se ne avvantaggia. Con la riforma, abbiamo quindi nuove opportunità di far comprendere alla business community quali strumenti adire per la soluzione delle controversie. Perciò attendiamo il 2023, per sperimentare sul campo le novità di una riforma tanto attesa".