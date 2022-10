XIX LEGISLATURA

Quattro piemontesi (+1) al Governo

Crosetto conquista la Difesa, Pichetto, dopo un quiproquo, va alla Transizione ecologica, la cuneese (d'origine) Santanchè al Turismo e pure il fratello del medico del Cav entra nell'esecutivo, alla Pubblica istruzione. All'Istruzione Valditara, docente all'Università di Torino - TUTTI I NOMI

Guido Crosetto, alla fine, ha ottenuto ciò che voleva: il ministero della Difesa, dov'era stato sottosegretario già durante l'ultimo governo Berlusconi. Il gigante di Marene, co-fondatore di Fratelli d’Italia, passa così dalla presidenza dell’Aief (la Confindustria dei costruttori di armi e sistemi di difesa) a Palazzo Baracchini dopo un tourbillon di indiscrezioni lo davano prima allo Sviluppo Economico e poi, addirittura, all’Economia.

L’ultima zampata di Licia Ronzulli è Paolo Zangrillo, il fedelissimo dell’infermiera di Arcore nonché fratello del medico personale di Silvio Berlusconi che con queste premesse sarebbe potuto andare alla Salute e invece ottiene il ministero per la Transizione ecologica che, nel nuovo corso meloniano assume la denominazione di ministero per l’Ambiente e la sicurezza energetica. Un ministero chiave che porta a quattro la rappresentanza del Piemonte nel nuovo esecutivo di Giorgia Meloni. Se non un record, quasi. Così un altro azzurro, il senatore Gilberto Pichetto Fratin per qualche minuto “perde” il dicastero della Transizione ecologica e viene dirottato sulla Pubblica amministrazione (prendendo il posto dell'ex compagno di partito Renato Brunetta). Poi la rettifica dell'ufficio stampa lo ricolloca all'Ambiente, più la sicurezza energetica.

Alla cuneese Daniela Santanché, parlamentare di lungo corso attraverso le varie sfumature di nero della destra italiana, va il Turismo.

È torinese di complemento, anzi pendolare per lavoro, il neoministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Docente ordinario di diritto romano alla facoltà di giurisprudenza dell’Università subalpina, Valditara, 61 anni, milanese, ha una lunga carriera universitaria, ma anche politica. Senatore per tre legislature dal 2001 al 2013 sempre nello schieramento del centrodestra (Alleanza Nazionale, e Partito della Libertà). È ricordato come relatore della legge 240/2010, la cosiddetta Riforma Gelmini dell’Università. Una legge che è rimasta storica per i tagli al settore.