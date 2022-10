XIX LEGISLATURA

Pichetto "torna" all'Ambiente

Un errore nella lettura della lista dei ministri l'aveva dirottato alla Pubblica amministrazione, dove invece va Zangrillo, fratello del medico personale del Cav, sponsorizzato dall'infermiera di Arcore Ronzulli. La rettifica dell'ufficio stampa della Meloni

Aveva appena dichiarato la sua “soddisfazione per la nomina a ministro delle Pubblica Amministrazione”, ma Gilberto Pichetto nel nuovo Governo sarà ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, incarico che nelle lista letta da Giorgia Meloni all’uscita dallo studio del Presidente della Repubblica era attribuito a Paolo Zangrillo.

Di un “errore nella trascrizione della lista” parla un comunicato dello staff di Giorgia Meloni, anche se in queste ore anche su un cambio di deleghe come quello all’interno della compagne di Forza Italia non mancano possibili retroscena, in verità a dir poco attendibili visto che la nomine cono passate al vaglio del Capo dello Stato. Più probabile la premier abbia letto una prima versione della lista che, altrettanto probabilmente, potrebbe essere stata modificata nel corso del colloquio con Sergio Mattarella. Per una curiosa coincidenza il cambio riguarda non solo due esponenti di Forza Italia, ma anche due piemontesi e per giunta l’ex coordinatore regionale azzurro (Pichetto) e il suo successore.