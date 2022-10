Sanità: Se, nuovo ospedale a Torino? Discuterne

"Non esistono soluzioni predeterminate e come Sinistra Ecologista crediamo sia necessario aprire una fase di discussione pubblica con il coinvolgimento del Consiglio comunale, delle Circoscrizioni interessate, delle rappresentanze sociali, professionali e territoriali e della cittadinanza". E' quanto afferma Alice Ravinale, consigliere comunale a Torino per Sinistra Ecologista, in merito al progetto di un nuovo ospedale nell'area nord della città. Ravinale osserva che "una nuova struttura ospedaliera pubblica è una richiesta avanzata a gran voce innanzitutto da medici e infermieri che ci lavorano ed è condivisa da chi si occupa di politica sanitaria". Il Maria Vittoria "è ormai vetusto e inadeguato" ma, comunque, "deve restare un presidio pubblico a vocazione sanitaria e sociale: la Regione e l'Asl non possono pensare che l'attuale ospedale venga venduto per l'ennesima operazione di privatizzazione dello spazio pubblico a favore di fondi immobiliari, né che resti un luogo vuoto e abbandonato". Quanto alla nuova collocazione, per Ravinale è prioritario "evitare il consumo di suolo" e, quindi, "l'ipotesi di utilizzare su un terreno libero, come quello adiacente alla Pellerina oggi adibita ad area giostre, presenta evidenti criticità".