Giraudo vescovo ausiliare di Torino

Promosso l'attuale vicario generale e braccio destro di monsignor Repole. L'annuncio della nomina data in contemporanea alla Sala stampa della Santa Sede e alla diocesi di Susa. Canonico e giurista, per lui potrebbe essere un passo per il grande balzo

Alessandro Giraudo è stato nominato vescovo ausiliare di Torino. Lo ha reso noto l’arcivescovo monsignor Roberto Repole durante una conferenza stampa presso la Facoltà Teologica di via XX Settembre di fronte ai membri del Consiglio episcopale, i consultori, i canonici della cattedrale, i direttori e i dipendenti della Curia metropolitana. Il fatto che la convocazione fosse di sabato alle ore 12, giorno e ora in cui tradizionalmente avviene la pubblicazione del bollettino della Santa Sede con le nomine vescovili, non aveva lasciato grandi dubbi sul contenuto della comunicazione data contemporaneamente alla diocesi di Susa.

Nato il 9 dicembre del 1968 a Torino, ordinato nel 1993, canonista, docente presso la facoltà teologica, giudice del tribunale ecclesiastico, rettore della basilica del Corpus Domini, canonico metropolitano e della SS. Trinità, direttore dell’ufficio per la disciplina dei sacramenti, Giraudo era preconizzato vescovo in varie diocesi ed è attualmente il primo e più stretto collaboratore dell’arcivescovo.

“Sono tornato a Torino dopo una breve parentesi di studi a Roma. Cammino per il centro della città e mi piace incontrare i volti e le persone. Mi piacerebbe che Torino restasse questa città che sa accogliere. Forse a volte è mancato il desiderio di qualcosa di più grande nella grandezza di poter vivere a pieno la vita”. Con queste prime parole monsignor Giraudo ha accolto la designazione. Ha studiato Filosofia e Teologia presso il Seminario Arcivescovile ed è stato ordinato sacerdote per l’Arcidiocesi il 12 giugno 1993. Ha conseguito il dottorato in Diritto Canonico con specializzazione in Giurisprudenza presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Ha ricoperto gli incarichi di vicario parrocchiale presso Nostra Signora delle Vittorie (1993-1996) e presso S. Maria di Testona (1995-1999) in Moncalieri; collaboratore parrocchiale presso S. Apostoli in Torino (2002-2010); dal 2002, docente di Diritto Canonico presso la Sezione parallela di Torino della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale e, dal 2004, anche presso l’Istituto Superiore di Scienze Religiose di Torino; Difensore del Vincolo (2002-2005), Giudice (2005-2009) e Vicario Giudiziale Aggiunto (2009-2016) del Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese; dal 2005, Giudice nel Tribunale Ecclesiastico Diocesano e Metropolitano di Torino; dal 2016, Rettore della Basilica del Corpus Domini in Torino, Cancelliere della Curia Arcivescovile, Direttore dell’Archivio Arcivescovile di Torino e Giudice del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Piemontese; dal 2017, Direttore dell'Ufficio per la Disciplina dei Sacramenti; dal 2018, Canonico del Capitolo Metropolitano; dal 2022, Vicario Generale.