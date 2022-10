Governo: Pichetto al Quirinale su un'auto elettrica

E' arrivato e ripartito dal Quirinale con un'auto elettrica il neo-ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto (Forza Italia). "Non dichiaro niente, non dichiaro niente", ha risposto sorridendo ai giornalisti che lo aspettavano sulla piazza del Quirinale dopo il giuramento. Il ministro, protagonista ieri di un piccolo giallo sull'attribuzione dei dicasteri, è apparso soddisfatto e rilassato. Ha parlato sulla piazza con i membri del suo staff, poi è salito con la moglie Enza su una berlina Lexus elettrica grigio metallizzato. Lunedì andrà per la prima volta nel Ministero, con sede sulla Cristoforo Colombo. Il nome è ancora Ministero della Transizione ecologica, ma sarà cambiato a breve con un decreto,