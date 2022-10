Governo: Appendino, non sia momento drammatico per le donne

"Saremo un'opposizione ferma e dura per non rendere questo momento storico un momento drammatico per le donne". Così, sui social, la deputata M5s Chiara Appendino. "Una donna che giura da Presidente del Consiglio in Italia - scrive - è un fatto storico. Ho sempre sostenuto che rompere tabù legati al genere sia positivo e non smetterò certo di farlo oggi solo perché la donna in questione è lontana anni luce dalla mia visione politica. Faccio i miei complimenti e i miei auguri di buon lavoro a Giorgia Meloni. A tutte noi, invece, auguro che questo Governo non provi a fare passi indietro sui diritti delle donne". "Le premesse - scrive ancora Appendino - sono preoccupanti. Se il ministero di Famiglia, Natalità e Pari opportunità è stato assegnato alla portavoce del Family Day che non reputa l'aborto un diritto, per esempio".