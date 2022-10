Iren: Cgil Vercelli, no a spostamento centro telecontrollo

"Iren chiude il centro di telecontrollo di Vercelli: si perdono posti di lavoro e un'attività storica per la città". A lanciare l'allarme è la Cgil Vercelli Valsesia, dopo l'incontro sindacale tra Iren (per conto delle società Ireti e Asm Vercelli) e le Filctem-Cgil, Flaei-Cisl e Uiltec-Uil di Torino e Vercelli, per discutere della proposta di riorganizzazione del centro per la gestione degli impianti dell'energia elettrica, gas e ciclo idrico integrato. Secondo le sigle sindacali, il progetto aziendale presentato prevede l'accentramento dal 1 gennaio 2023 del telecontrollo del servizio elettrico su Torino, del servizio gas su Genova e del servizio ciclo idrico su Parma. "Con la soppressione del centro di telecontrollo di Vercelli - riferiscono dalla Cgil - si andranno a perdere a regime 6/7 posizioni lavorative. Per il personale ci sarà una proposta di ricollocazione su posizioni vacanti o di rafforzamento nelle funzioni nell'ambito aziendale. Siamo contrari a questo nuovo assetto, che tra l'altro contraddice quanto illustrato dalla stessa azienda alle sigle sindacali nei i vari Piani industriali dal 2015 in avanti: cioè un incremento dell'occupazione all'interno di Atena/Asm di circa 70 lavoratori. Il Comune di Vercelli batta un colpo".