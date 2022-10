Resti umani trovati in bosco dell'alta Val Lemme

Resti umani sono stati trovati da un cercatore di funghi in un bosco sulle alture di Carrosio (Alessandria), in alta Val Lemme, al confine con la Liguria. Potrebbero essere di un uomo di 79, affetto da demenza senile, scomparso proprio da Carrosio nel settembre 2021. Sul caso indagano i Carabinieri dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Novi Ligure e della Stazione di Voltaggio. Sono state disposte analisi del Dna per risalire all'identità del cadavere. I militari fanno sapere che - pur essendo ancora in attesa dell'esito degli esami - sono stati comunque avvisati i familiari di Angelo Casarini, il 79enne scomparso da Carrosio nel tardo pomeriggio dell'11 settembre dello scorso anno. La compagna, rientrando a casa, non aveva trovato l'anziano e aveva fatto scattare subito l'allarme.