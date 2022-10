Covid: in Piemonte 2.181 nuovi casi, positività al 13,9%

Sono 2.181 i nuovi casi di Covid accertati in Piemonte con l'analisi di 15.379 tamponi diagnostici di cui 15.334 test antigenici. La quota di positivi è del 13,9%; i ricoverati sono 744 nei reparti ordinari, +7 rispetto a ieri, con un tasso di occupazione dei posti letto dell'11%; in terapia intensiva i degenti son 16, uno in meno rispetto a ieri, l'occupazione dei letti è pari al 2,6%. E' stato registrato un decesso.