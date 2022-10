Sanità: screening epatite C, Reale Group prima ad aderire

Reale Group è la prima azienda torinese che aderisce al programma di screening promosso dal Ministero della Salute e dalla Regione Piemonte per l'identificazione e il trattamento delle infezioni da virus dell'Epatite C (Hcv), avviato dall'ASL Città di Torino con diverse aziende private del territorio. Dal 24 al 28 ottobre 2022, Reale Group offrirà ai propri dipendenti e familiari la possibilità di partecipare al programma contestualmente all'avvio della campagna di vaccinazione antinfluenzale. "Dopo la positiva esperienza dei Centri Vaccinali Reale Hub Covid-19 e Sermig-Arsenale della Pace, inizia oggi una nuova collaborazione con Reale Group, nell'ambito della prevenzione. L'esperienza maturata ci ha dimostrato che pubblico e privato possono collaborare per il bene comune", spiega Carlo Picco, direttore generale dell'ASL Città di Torino. "Le persone sono per noi il patrimonio più prezioso, rappresentano la nostra forza e il nostro agire - aggiunge Mauro Paccione, direttore Risorse Umane di Reale Group - Per questo, con grande orgoglio partecipiamo attivamente alle giornate di prevenzione HCV, che si inseriscono in un percorso di attenzione volto alla tutela della salute e del benessere". Lo screenng si rivolge alle persone nate dal 1969 al 1989.