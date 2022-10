Vino: 6 appuntamenti per assaporare il Caluso passito

Sei appuntamenti per scoprire o riscoprire il Caluso Passito, una delle tre tipologie dell'Erbaluce di Caluso, prima Doc piemontese, nel 1967. LI organizza la cantina agricola Gnavi, promotrice di un'iniziativa lunga un mese e mezzo, dal 29 ottobre al 17 dicembre. Il primo appuntamento, "L'ora del passito", sabato 29 ottobre alle ore 18, è un aperitivo ispirato ai quattro elementi (Aria, Acqua, Terra e Fuoco), alla Cantina Gnavi, al costo di 25 euro. La seconda data, sabato 5 novembre, porta all'incontro tra il rito del tè e dei tradizionali dolci piemontesi con il Caluso passito. "Calici d'ambra, polvere di zucchero e oro verde in tazza" sarà ospitato all'Hotel Antica Dogana, in via Corte d'Appello, 4, alle ore 16, in collaborazione con l'Associazione Donne del Turismo, al costo di 20 euro Il terzo appuntamento, "From Caluso to Val di Chy", propone una merenda sinoira con le prelibatezze della Valchiusella, al Pontile 3.0 di Alice Superiore (Torino), giovedì 10 novembre alle 18, al costo di 22 euro. Il ristorante stellato Gardenia, a Caluso, organizza la cena "A tavola con il Caluso passito", venerdì 18 novembre, al costo di 100 euro. Il ciclo di iniziative dedicate al Caluso passito prosegue venerdì 2 dicembre con "Caluso-Torino andata/ritorno: sulla strada golosa degli ori piemontesi", un appuntamento dedicato all'abbinamento tra il cioccolato e il vino, da Giordano Cioccolato, in via Morgari 16, a Torino, ore 17, al costo di 20 euro. Conclusione il 17 dicembre alle ore 16 con la collezione dei passiti di Cantina Gnavi, in azienda, al costo di 10 euro per partecipare a "Caluso passito, orgoglio canavesano: 40 anni e non sentirli.