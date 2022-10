Bollette: Cirio, bene apertura su uso fondi React Ue

"Abbiamo chiesto e sono felice che la Commissione Europea abbia dato l'apertura che i fondi non utilizzati del fondo React Ue vengano impiegate direttamente per abbattere i costi delle bollette. È un fatto vitale e importante". Lo ha affermato il presidente della Regione Alberto Cirio intervenendo all'incontro peri 50 anni di Confartigianato Piemonte. Cirio ha fatto notare che dei 14 miliardi di dotazione del fondo ne sono stati spesi finora solo due. "Utilizzare i fondi Fesr per pagare le spese correnti sarebbe invece un errore perché lo pagheremmo tra qualche anno e non va fatto", ha spiegato.