Piemonte: Pd, variazione Bilancio inadeguata a bisogni primari

La variazione di Bilancio presentata dalla Giunta Cirio "è totalmente inadeguata ai bisogni primari dei piemontesi in questo momento". È l'accusa del gruppo regionale del Pd che si prepara a dare battaglia sul documento finanziario, a cominciare da un emendamento che chiede come prioritario un fondo da 2 milioni di euro per la morosità incolpevole dei condomini privati alle prese con il caro riscaldamento. "Una variazione di ben 44 milioni di euro e troppe scelte sbagliate e nessun Intervento concreto a favore dei piemontesi, da parte di una Giunta che si distingue, ancora una volta, per la mancanza di una visione politica", sottolineano il capogruppo Raffaele Gallo e il relatore di minoranza del provvedimento, Diego Sarno. Fra le "scelte sbagliate" il Pd cita "16 mln tolti a Finpiemonte, cioè alle imprese, 300 mila euro per grandi eventi ma senza specificare quali e senza delibera quadro e 2,4 mln per il Campionato europeo di rally". A fronte di questo, il Pd propone di inserire in variazione di Bilancio "minimo 4 milioni per voucher scuola, libri e trasporti, 150 mila euro per le mense universitarie, 664 mila euro per coprire fino a dicembre il personale sanitario necessario a sostituire i pensionamenti di quest'anno, 2 mln per lavori di manutenzione di alloggi non assegnabili di Atc, 358 mila euro per ridurre le tariffe aumentate delle Rsa, 1 mln per sostenere gli impianti sciistici". "Cirio - conclude il segretario regionale Dem, Paolo Furia - non è guarito dalla malattia dell'annuncite, di una comunicazione senza politica. Per noi invece la politica è cambiare le cose che non vanno, e in Piemonte niente è cambiato in questi anni".