Sanità: Prc Piemonte, evitare ritorno epoca delle mutue

Il segretario regionale del partito della Rifondazione Comunista Piemonte, Alberto Deambrogio, commenta in un nota l'assegnazione dei 120 milioni di euro alla Regione per l'edilizia sanitaria: "Non si fanno le nozze con i fichi secchi, quindi con quella cifra non si può mettere mano seriamente al vetusto patrimonio ospedaliero regionale", afferma. "Questo episodio - spiega Deambrogio è solo l'ultimo di una serie negativa che occorre guardare nel suo insieme: liste d'attesa chilometriche, ambulatori e centri analisi privati diffusi a macchia d'olio, pronto soccorso che esplodono, reparti senza medici, gettonisti costosissimi per tappare le falle, abbandono dei professionisti nel pubblico a causa dei ritmi di lavoro e stress, interi reparti ospedalieri messi a gara per il privato, non autosufficienti costretti a pagarsi la continuità di cura, territorio senza prospettive certe". "La legge 833/78, che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale è ampiamente disattesa. Serve una linea di resistenza per evitare il ritorno all'epoca delle mutue. Per questo nelle prossime settimane lavoreremo a costruire comitati di lotta, dando una mano per risolvere problemi senza accettare le condizioni che li creano", conclude Deambrogio.