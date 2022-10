Regione: Cirio, dobbiamo smettere di parlare di Covid

"Sono convinto che sia venuto il momento di smettere di parlare di Covid, perché la nostra mente deve pensare alla vita. Ma, al tempo stesso, non dobbiamo smettere di ricordare quello che è stato, per imparare quanto è importante la salute". Così il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, nel corso dell'incontro con i medici della Brigata cubana 'Henry Reeve'. "Porto con me un ricordo particolare di quell'albero fuori dall'ospedale delle Ogr - ha aggiunto Cirio - per ogni persona guarita veniva messo un fiocchetto bianco. All'inizio i fiocchetti erano pochissimi. Poi, come una primavera, hanno iniziato a sbocciare: il segno che stava vincendo la vita. Non posso che ringraziare donne e uomini della sanità piemontese che hanno vissuto quel periodo in trincea per garantire l'assistenza a tutti".