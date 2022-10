Covid: in Piemonte 829 nuovi casi, positività al 9%

Sono 829, di cui 800 a test antigenico, i nuovi casi di Covid accertati in Piemonte con l'analisi di 9.194 tamponi diagnostici (di cui 8.914 test antigenici). La quota di positivi è del 9%; i ricoverati sono 743 nei reparti ordinari, -1 rispetto a ieri. In terapia intensiva i degenti sono 12, quattro in meno rispetto a ieri. Nessun decesso.