Ambiente: blitz Extinction rebellion a Consiglio del Piemonte

Blitz di extinction rebellion stamani a Torino davanti a Palazzo Lascaris, sede del Consiglio regionale del Piemonte. Un gruppo di giovani attivisti ha dato vita a un sit-in davanti all'ingresso dell'edificio. Ad attenderli c'era un fitto dispositivo di polizia. I dimostranti hanno indossato i panni dei Minions, personaggi di un popolare cartone animato. "Il collasso climatico - hanno detto - sta impattando su tutto il territorio piemontese ma la Regione continua a non avere un piano. E' un tradimento". "A tutto questo - hanno aggiunto - rispondiamo con l'ironia: oggi siamo i Minions, che sono sempre in cerca del personaggio più cattivo per commettere il crimine del secolo. Riusciranno i Minions ad aiutare questa maggioranza nel suo piano malefico di distruggere il clima?".