DIRITTI & ROVESCI

Allontanamento zero è legge,

la "bandierina" di Lega e FdI

Il provvedimento voluto dal centrodestra sulla scia del caso Bibbiano è stato approvato oggi a Palazzo Lascaris. Polemiche le opposizioni. Canalis (Pd): "Si antepongono i diritti dei genitori a quelli del minore". Rischio impugnativa da parte del Governo

Per l’assessore alla Famiglia del Piemonte, la leghista Chiara Caucino, quella vinta su Allontanamento zero è “una battaglia di civiltà”. La legge voluta dal centrodestra, per ridurre al minimo gli allontanamenti dei minori dalle famiglie d’origine, è stata approvata oggi da Palazzo Lascaris. “Per me è una giornata memorabile, credo che lo sia per tutto il centrodestra. Ho lavorato tre anni duramente per arrivare a questo traguardo” dichiara l’esponente della giunta Cirio. Un provvedimento che in realtà è intriso di ideologia, nato sulla scorta del caso Bibbiano, diventato emblema (e pretesto) dei malfunzionamenti di un sistema complesso che coinvolge assistenti sociali, sanitari e magistrati. Al centro ci sono le famiglie in difficoltà con figli minori da tutelare. “Mai più bambini che urlano e piangono” ha auspicato con buona dose di retorica la Caucino nel suo intervento finale prima del voto.

Passato coi soli voti della maggioranza, il disegno di legge ha avuto un iter complesso, oltre che lungo. Ha visto opporsi anche un comitato composto da associazioni, ordini professionali, docenti universitari ed enti locali, insieme a richieste di dialogo e dibattito più volte reiterate negli anni. Contraria fin dall’inizio l’opposizione che ha presentato centinaia di emendamenti ostruzionistici, da cui la decisione di contingentare i tempi di discussione e di procedere alla votazione dell’articolato. All’atto finale era presente gran parte della giunta regionale con in testa il presidente Alberto Cirio che ha avuto qualche difficoltà al momento del voto con il proprio badge, “evidentemente per il suo scarso uso”, hanno ironizzato le minoranze puntando il dito sulla perdurante assenza del governatore dai lavori d’Aula.

Tra i punti salienti del provvedimento l’eliminazione dell’indigenza economica e le condizioni a essa collegate (assenza di una rete familiare, incuria ecc.) tra le cause di allontanamento, per quanto già oggi gli assistenti sociali escludono vengano allontanati dei minori da nuclei familiari solo a causa di una situazione economica difficile. Restano naturalmente le altre più gravi, dal maltrattamento all’abuso. Per interventi a sostegno della genitorialità vengono stanziati 44 milioni per i prossimi due anni.

“Il Piemonte è la regione dove l’allontanamento di minori è stato finora al 3,9 per mille rispetto alla media nazionale del 2,7; dove solo il 14% degli allontanamenti di minori è motivato da presunti maltrattamenti e abusi, compresi quelli psicologici, mentre il 56% vengono allontanati dalle famiglie per ragioni come mancanza di una rete familiare adeguata, trascuratezza e incuria, problemi ovviamente legati alla fragilità sociale e indigenza dei genitori” afferma l’assessore di Fratelli d’Italia Maurizio Marrone, tra i più strenui sostenitori della legge. Salta anche l’obbligo di valutazione psicologica dei genitori al momento della presa in carico dei servizi e viene sostituito da interventi di sostegno nei confronti degli adulti. Solo l’autorità giudiziaria potrà impedire gli incontri periodici tra i minori e le famiglie di origine e infine viene fissato a 30 giorni il periodo massimo di separazione del nucleo quando il minore finisce in comunità.

È un provvedimento che entra nella carne viva dell’istituto dell’affido, nato proprio a Torino nel 1971. Tra le modifiche introdotte c’è la riforma del Pef, il Progetto educativo familiare, che secondo la nuova norma non dovrà essere inferiore ai 6 mesi e prevede per le famiglie un aiuto economico, qualunque sia la causa dell’intervento dei servizi. Inoltre, il progetto dovrà passare da un accordo con i genitori del minore, nonostante spesso gli affidi non siano consensuali. Tra gli altri provvedimenti previsti, ci sono la redazione del Piano triennale regionale di interventi per l'infanzia e l'adolescenza e l'Osservatorio regionale sugli allontanamenti

Secondo la consigliera del Pd Monica Canalis “questa legge in più punti fa prevalere il diritto dei genitori rispetto a quello dei minori”, motivo per cui entra in contrasto con la legge nazionale 184 del 1983. Non solo: la norma regionale interviene anche per stabilire in che misura consorzi e comuni devono contribuire con risorse proprie per la prevenzione degli allontanamenti. Punti sui quali il governo potrebbe anche intervenire, impugnando alcuni articoli del dispositivo, sollevando un conflitto di competenza, essendo gli affidi materia statale.