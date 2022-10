Covid: dati settimanali, in Piemonte -18,2% incidenza casi

I dati settimanali del Covid, diffusi dalla Regione Piemonte, confermano il calo diffuso in tutte le fasce di età, da 690.3 casi ogni 100mila abitanti del periodo 10-16 ottobre ai 572,1 della settimana successiva. La flessione è del 18,2%. Per gli epidemiologi della Regione la curva della settimana ondata ha raggiunto il plateau e ha iniziato la fase discendente, Alla data del 24 ottobre l'occupazione dei posti letto ordinari è del 10,9%, a fronte dell'11,2% del valore nazionale, dell'1,9% in terapia intensiva, contro il dato italiano del 2,3%. Confermata - dall'analisi delle acque reflue nei 4 depuratori del Piemonte - la dominanza della sottovariante di Omicron BA.5.