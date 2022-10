Tav: a inizio 2023 si chiude gara per tunnel parte italiana

Nei primi mesi del 2023 si concluderà la gara per lo scavo del tunnel ferroviario della nuova Torino-Lione sul territorio italiano. Lo ha confermato Telt (Tunnel Euroalpin Lyon Turin), il promotore pubblico incaricato di realizzare l'infrastruttura alla riunione dell'Osservatorio dedicata ai cantieri della tratta transfrontaliera, che si è svolta nella sala del consiglio della Città Metropolitana di Torino. Telt ha aggiornato i sindaci sulle lavorazioni in corso in Italia (3 cantieri attivi a Chiomonte/Giaglione, San Didero e Salbertrand, un quarto verrà aperto per i lavori del tunnel). Nel 2024 si aggiungeranno i lavori alla Colombera a Chiomonte, quelli a Susa e a Torrazza; nel 2025 i cantieri saranno a regime. La riunione è stata aperta dal presidente Calogero Mauceri. "Lo spirito dei tavoli - ha detto - è quello di creare momenti istituzionali di aggiornamento e confronto di tutti gli attori interessati, in uno spirito partecipativo e collaborativo".