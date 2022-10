Auto: nel board di Italvolt Joerg Klingler, del gruppo Bosch

Italvolt, la società che sta costruendo a Scarmagno (Torino), nel polo ex Olivetti, una Gigafactory per la produzione di batterie al litio, ha annunciato oggi la nomina di un nuovo membro del proprio board, Joerg Klingler, senior vicepresident del gruppo Bosch. Klingler nel corso della propria carriera ha supervisionato lo sviluppo dei complessi elettronici di Bosch a livello globale. Attualmente è responsabile della produzione aziendale del gruppo Bosch. "La sua visione e la sua esperienza saranno preziose per la crescita del nostro business", commenta Lars Carlstrom, fondatore e ceo di Italvolt. "Il progetto Italvolt ha un grande potenziale. Ho deciso di entrare a far parte di Italvolt e di sostenere la società per essere parte integrante di un'azienda che lavora per garantire la sicurezza energetica dell'Europa. Il settore delle batterie agli ioni di litio è destinato a una crescita esponenziale nel prossimo decennio", il commento di Joerg Klingler.