LA SACRA RUOTA

Sull'auto mezza retromarcia dell'Ue. Via al rinnovo del contratto Stellantis

La Commissione europea potrebbe bloccare la normativa sull'Euro 7. Una boccata d'ossigeno per l'industria, strozzata dalla crisi dei microchip e dal caro energia. All'Unione Industriale di Torino incontro sindacati e vertici del gruppo italo-francese

Un’indiscrezione rimbalza da Bruxelles a Roma. La Commissione europea potrebbe fare retromarcia sulla normativa Euro 7, che sono in fase di elaborazione da quattro anni e puntano a limitare le emissioni dei veicoli a combustione interna a partire dal 2026. A dare la notizia è la testata Politico Europe e secondo gli analisti potrebbe essere un passo verso i produttori di auto, strozzati dalla crisi dei microchip, il caro energia e l’aumento del prezzo delle materie prime. Se verrà confermato quanto citato in questo documento, per le vetture immatricolate a partire dal 2026 verranno fissati standard di emissioni per auto e veicoli commerciali allo stesso livello di quelli attualmente in vigore per le auto a benzina con l’Euro 6.

Si tratterebbe di una vittoria per l’industria automobilistica che potrebbe così rinunciare a ulteriori investimenti per ridurre ulteriormente l’inquinamento della prossima generazione di auto con motore a combustione interna. Una tecnologia che comunque dovrà essere gradualmente eliminata entro il 2035, quando in Europa non sarà più possibile vendere auto con motore endotermico in base alle nuove norme. Al momento – si legge nella bozza della Commissione, intercettata da Politico – è in atto “una pressione senza precedenti sulla catena di approvvigionamento automobilistico che solleva problemi di accessibilità ai consumatori, in un contesto generale di alta inflazione”, soprattutto a causa della guerra in Ucraina e dei costi dell’energia e delle materie prime. Di conseguenza, prosegue la testata, l’esecutivo Ue ha affermato che si sta muovendo per “ridurre al minimo” i costi associati alla richiesta di sviluppare tecnologie di motori più puliti.

Più che un passo indietro nei confronti della transizione ecologica, l’Europa sembra averne compiuto uno verso l’industria dell’auto. Che questo possa riaprire il dibattito anche sulla messa a bando dei motori endotermici a partire dal 2035 è difficile da stabilire. Di certo c’è un’attenzione verso un comparto in difficoltà mentre alcuni governi, a partire proprio dall’Italia con il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, potrebbero chiedere se non una revisione dell’accordo almeno una dilazione dei tempi.

Intanto, questa mattina è partita, all’Unione Industriale di Torino, la trattativa tra il sindacato (Fim, Uilm, Fismic, Uglm e Associazione Quadri) con il gruppo Stellantis per il rinnovo del contratto collettivo specifico di lavoro. Nel pomeriggio ci sarà l’incontro separato con la Fiom, unica sigla non firmataria degli accordi precedenti. Un appuntamento importante per tutto il settore, sebbene non paragonabile a quelli degli anni Settanta, quando il comparto metalmeccanico, nella quasi totalità afferente alla galassia Fiat, fungeva da apripista per tutte le relazioni industriali e sindacali del Paese.

“In una situazione come quella attuale con un’inflazione a due cifre è prioritario tutelare il potere d’acquisto dei salari dei lavoratori puntando nel contempo a migliorare altri aspetti economici e normativi del contratto”, spiegano il segretario generale Fim Cisl Roberto Benaglia e il responsabile automotive nazionale Ferdinando Uliano, componenti della delegazione che vede, per la parte padronale Giuseppe Manca, responsabile delle Risorse Umane Italia di Stellantis, e Vincenzo Retus per Cnh e Iveco Group.