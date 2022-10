Energia: Sace e Iren a sostegno pmi contro caro bollette

Sace e Iren si alleano a sostegno delle piccole e medie imprese contro il caro bollette. Le due società hanno siglato un accordo per facilitare le richieste di rateizzazione delle fatture di energia e gas. L'obiettivo è creare le condizioni più favorevoli ai clienti business della multiutility per negoziare la dilazione del pagamento delle bollette, attraverso la Cauzione Energia Pmi, una soluzione a mercato e interamente digitale, messa in campo da Sace Bt - la società del Gruppo Sace specializzata nell'assicurazione dei crediti commerciali a breve termine, nelle cauzioni e nella protezione dei rischi della costruzione - per sostenere le pmi italiane colpite dall'aumento dei costi energetici. Per Iren Mercato, società del Gruppo Iren che opera nella commercializzazione di energia elettrica, gas e teleriscaldamento e firmataria dell'intesa, questo accordo integra il piano straordinario di misure messe in campo per mitigare gli effetti della crisi energetica sui propri clienti. "Questo accordo con Iren Mercato aggiunge un altro tassello importante all'impegno che noi del Gruppo Sace mettiamo in campo ogni giorno per rispondere alle esigenze reali dei clienti, con un'offerta a 360 gradi ed un supporto concreto per fronteggiare il caro energia e assicurare continuità alle attività economiche e d'impresa", spiega Valerio Perinelli, direttore generale di Sace Bt. "A fronte della complessa situazione attuale e del perdurare della crisi energetica, Iren ha predisposto un ampio ventaglio di iniziative per limitare l'impatto dei rialzi di energia e gas sulla propria client base, garantendo a 1,7 milioni di clienti a libero mercato un risparmio del 40% rispetto alle tariffe proposte dal mercato di maggior tutela nei primi 9 mesi del 2022", afferma Gianluca Bufo, amministratore delegato di Iren Mercato.