Energia: Lo Russo, con caldo proroga ordinanza riscaldamento

Le misure per contrastare il caro bolletta "sono articolate e sono decisioni che non possono essere assunte oggi per sempre ma vanno tarate sulla contingenza. Qualora il meteo lo permetterà non avrò difficoltà a prorogare l'ordinanza di sospensione del riscaldamento, sarebbe illogico tornare indietro. Al contrario se le temperature scenderanno non lo farò". A dirlo, a margine della presentazione di Luci d'Artista, il sindaco di Torino Stefano Lo Russo a chi gli chiedeva di un'eventuale proroga dell'ordinanza che ha rinviato al 29 ottobre l'accensione dei riscaldamenti che, evidenzia," ha un effetto di svariati milioni di euro direttamente in bolletta". "Sicuramente - aggiunge - adotteremo misure sul risparmio e il contenimento energetico nell'ottica di contemperare le diverse esigenze, cioè continuare a mandare avanti la città, credere nella città, negli eventi, e contemporaneamente cercare di risparmiare dove è possibile, laddove questo non impatta sulla qualità dei servizi ai cittadini e dell'offerta turistica e culturale. Tra questi due estremi - conclude - cerchiamo di trovare il giusto compromesso e adottare le misure più efficaci".