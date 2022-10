LA BATTAGLIA COI FICHI SECCHI

A Ivrea tornano le arance, ma mancano i soldi

Il Carnevale del prossimo anno tornerà a essere festeggiato con la tradizionale battaglia. Resta il nodo dei finanziamenti: mancano all'appello 140mila euro

Si può fare un Carnevale coi fichi secchi al posto delle arance? A quanto pare il 2023 riporterà a Ivrea la tradizionale battaglia a base di agrumi, dopo due anni di assenza dovuta all’emergenza Covid, ma a mancare ora sono i soldi. Se non arriverà l’autofinanziamento delle varie componenti carnevalesche, gli organizzatori saranno costretti a ridimensionare un evento atteso dal 2020, ultima edizione in cui si è svolto il Carnevale.

Servono 140mila euro per arrivare ai 400mila che Palazzo civico metteva a disposizione della Fondazione organizzatrice. Somma che, ripartita fra gli 11mila aranceri, si traduce in poco più di 10 euro a testa per andare a coprire il budget del bilancio preventivo. Cifra giudicata eccessiva da più parti, soprattutto quando si considerano gli sprechi del passato. Gli aranceri hanno dichiarato la loro disponibilità a intervenire economicamente “ma con l’impegno a contare di più dal punto di vista organizzativo”.