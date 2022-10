Trasporti: Gtt torna ad assumere, bando per 95 nuovi autisti

Gtt torna ad assumere: in arrivo un centinaio di nuovi autisti sui mezzi pubblici torinesi. Il Cda dell'azienda che gestisce il trasporto pubblico locale, ha approvato una delibera che prevede l'assunzione di 95 persone in due bandi distinti, uno per 80 autisti da inserire nell'area urbana di Torino l'altro per 15 autisti per l'area extraurbana di Ivrea. Diverse le novità nei criteri di ricerca, a cominciare dall'età massima dei candidati, che non dovrà superare i 42 anni. Saranno inoltre ammessi alle selezioni candidati con licenzia media e quelli in possesso di patente E avranno priorità in fase di selezione. Potranno però partecipare anche i possessori della sola patente D, con l'impegno di conseguire la E entro un anno dall'assunzione. Gtt prevede che l'iter di ricerca, selezione e visite mediche terminerà entro gennaio 2023 con l'obiettivo di inserire i nuovi autisti già a partire dal prossimo febbraio. Le nuove assunzioni, sottolinea Gtt in una nota, "sono il segno tangibile che la nostra azienda cercherà, come preannunciato, di rafforzarsi per migliorare il servizio".