Marsiaj liscia il pelo a Pichetto (e spera nel suo aiuto sull'auto)

La sua nomina a ministro dell'Ambiente e una "ottima" notizia secondo il numero uno degli industriali di Torino. Il suo endorsement più che interessato: "Ha sempre dimostrato grande interesse per il territorio e il suo tessuto produttivo". Slurp

Gilberto Pichetto ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica è una “ottima” notizia per il presidente dell’Unione industriali di Torino Giorgio Marsiaj. Un apprezzamento certamente interessato da parte di chi si aspetta una battaglia in Europa del nuovo governo per mitigare i provvedimenti legati all’industria dell’auto, ma che il neo ministro non può che ben accogliere, soprattutto dopo gli inciampi del suo esordio internazionale. Non sono mancate, in queste ore, le critiche per qualche strafalcione: la confusione tra il Ttf e il “Tte”, la confusione tra il Consiglio europeo e il Consiglio d’Europa, l’inglese a dir poco incerto. Insomma, catapultato in una delle più complesse partite che si sta giocando il governo italiano, al debutto è apparso un pesce fuor d’acqua e per fortuna che ad accompagnarlo c’era il suo predecessore (ora consigliere di Palazzo Chigi per l’Energia) Roberto Cingolani. Ma Pichetto è uomo di mondo e non è certo uno che si abbatte facilmente, pur tuttavia l’incoraggiamento degli industriali non può che rinfrancare il suo spirito.

Per Marsiaj, “il senatore Pichetto è una persona che ha sempre dimostrato una grande attenzione al territorio” e soprattutto “alle esigenze della manifattura e del made in Italy”. Il riferimento, neanche troppo velato, è proprio all’automotive, settore che Marsiaj conosce bene dal momento che la sua azienda di famiglia, la Sabelt, è un’importante realtà della componentistica. Un indotto ancora fortemente legato ai motori endotermici che l’Europa ha deciso di mettere al bando a partire dal 2035, quando potranno essere vendute sul continente solo veicoli a zero emissioni. E infatti Marsiaj spiega che “Pichetto è certamente una delle persone che può fare molto per il nostro territorio, e l’ha sempre fatto”. Riguardo al nuovo esecutivo nel suo complesso, il numero uno degli industriali torinesi si dice fiducioso: “Abbiamo un premier e un Governo con una maggioranza decisa. Sono ottimista, voglio esserlo. Noi siamo ottimisti ogni volta che si forma un Governo, siamo le imprese. L’importante è che si creino le condizioni perché il paese torni a crescere e a creare lavoro”.