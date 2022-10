GIUSTIZIA NEL PALLONE

Agnelli va arrestato, "capace di delinquere"

La procura di Torino ricorre contro la decisione del gip che ha negato le misure cautelari nei confronti del presidente della Juventus e di altri dirigenti del club. Nell'inchiesta il nodo del 19 milioni promessi a Ronaldo. I giocatori inguaiano i vertici

Capacità “delinquenziale”. La procura di Torino usa anche questo aggettivo per sostenere, nelle carte dell’inchiesta sui conti della Juventus, la sua richiesta di misure cautelari per i vertici del club. Un gip, lo scorso 12 ottobre, ha detto di no e i pubblici ministeri hanno presentato un ricorso: se ne riparlerà davanti al tribunale del riesame. Ai sedici indagati, tra cui il presidente Andrea Agnelli e il numero due Pavel Nedved, sono contestati i presunti trucchi contabili – a cominciare dalle plusvalenze artificiali – che hanno accompagnato i bilanci approvati fra il 2019 e il 2021.

Nell’opinione degli investigatori c’è però una spada di Damocle che potrebbe pendere anche sull’esercizio successivo. Si tratta, a loro giudizio, di 19 milioni di euro che mancherebbero all’appello. Soldi riconducibili ai rapporti della società bianconera con Cristiano Ronaldo per quel che riguarda la “manovra stipendi” del 2020-2021. La Juventus, in base a quel che si ricava da una side letter (una integrazione redatta a margine dell’accordo) si sarebbe impegnata a versare 19 milioni a Cr7 anche in caso di trasferimento. Ma dell’eventuale passaggio di denaro non c'è traccia. Il calciatore non è indagato. La procura ha attivato sin dallo scorso aprile una rogatoria in Inghilterra per ascoltarlo come “persona informata sui fatti” che finora non ha avuto esito.

I pubblici ministeri sono convinti che la dirigenza bianconera abbia diffuso consapevolmente “notizie false” sulla prima “manovra stipendi”, adottata nel marzo del 2020 sull’onda dell’emergenza Covid. A dimostrarlo ci sarebbero le chat fra i giocatori. Il capitano, Giorgio Chiellini (non indagato), ad accordo raggiunto informò i compagni che il comunicato della società avrebbe contenuto informazioni diverse e raccomandò di non parlarne con la stampa.