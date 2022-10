Pronto soccorso Cuorgnè, oltre 3200 firme per la riapertura

Questa mattina è stata consegnata in Consiglio regionale del Piemonte la petizione popolare, sottoscritta da 3232 cittadini, con cui si chiede l'immediata riapertura del pronto soccorso dell'ospedale di Cuorgnè (Torino), chiuso ormai da due anni. "Il reparto continua a rimanere chiuso, nonostante i tanti annunci - spiegano i consiglieri comunali Davide Pieruccini e Lidia Perotti, promotori della sottoscrizione - la chiusura ha creato non solo disagi agli abitanti ed alle attività produttive del territorio, ma anche grandi difficoltà ai pronto soccorso di Ivrea e di Ciriè, dove si registrano attese sempre più lunghe". Le 3232 firme sono state raccolte nei mercati dei principali Comuni dell'alto Canavese. Proprio oggi a Cuorgnè sono attesi il governatore regionale Alberto Cirio e l'assessore alla sanità Luigi Icardi per illustrare il nuovo piano di sviluppo dell'ospedale.