Intesa: dai vestiti ai giocattoli, ai più poveri 265mila beni

Dal 2018 a oggi sono oltre 265mila i beni di prima necessità donati a famiglie e persone in condizioni di povertà. È il bilancio di cinque anni di "Golden Links", l'iniziativa di Intesa Sanpaolo realizzata in collaborazione con Caritas Italiana. L'obiettivo è distribuire beni necessari: dai capi di abbigliamento all'intimo e alle calzature, ma anche libri, vocabolari, prodotti per la sanificazione e da quest'anno giocattoli per i più piccoli. I beni sono stati donati da grandi aziende italiane clienti di Intesa Sanpaolo come Calzedonia e Camomilla Italia, tra le prime a partecipare al progetto, e dal 2021 Geox, Gruppo BasicNet, Mondadori Education, Ovs e Solvay Chimica Italia. Ha partecipato anche Intesa Sanpaolo Smart Care. Con quasi un italiano su 10 in povertà assoluta, circa 5,6 milioni di persone, secondo l'ultimo Rapporto Caritas, il progetto rappresenta "un modello di innovazione inclusiva e circolare", spiega Intesa Sanpaolo, sottolineando l'importanza del coinvolgimento di aziende e organizzazioni non profit". Grazie alla collaborazione con le Caritas diocesane, i beni donati dalle aziende sono stati raccolti, selezionati e confezionati da persone in difficoltà, in particolare donne e detenuti, per poi essere distribuiti in tutta Italia tramite 92 Empori solidali Caritas e 25 istituti penitenziari. La distribuzione attraverso hub territoriali ha consentito anche di ridurre lo spostamento dei beni e l'impatto ambientale.