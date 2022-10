Processo Pasquaretta: testimonia il sindaco Lo Russo

Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, è comparso oggi in tribunale per testimoniare al processo a Luca Pasquaretta, ex portavoce di Chiara Appendino. L'ambito è stato quello è una consulenza prestata da Pasquaretta al Salone del Libro dal 16 al 31 maggio 2017 (ai tempi della giunta pentastellata). La procura muove a Pasquaretta l'accusa di peculato. Lo Russo, che all'epoca era capogruppo del Partito Democratico in consiglio comunale, nel maggio del 2018 per avere notizie su quella consulenza chiese all'amministrazione comunale l' "accesso agli atti".