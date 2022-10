CLIMATE CHANGE

Siccità record, "mancano 4 stagioni".

Non resta che la danza della pioggia

Il Piemonte ormai è una terra "arida". Anche in questo avvio d'autunno le temperature alte e la scarsità di precipitazioni hanno aggravato la situazione. E le previsioni non sono incoraggianti. Il climatologo Cassardo: "Riverse idriche ai minimi"

“Dal punto di vista idrico la primavera e l’estate di quest’anno sono state disastrose. Su 14 mesi abbiamo raggiunto probabilmente il secondo valore minimo di piogge a livello centennale. Se non ci sarà un recupero a novembre e per ora i segnali non sono positivi, rischiamo che il prossimo anno inizi con tre stagioni di pioggia mancanti e con una crisi idrica gravissima non solo per il bacino del Po”. A lanciare l’allarme, in un colloquio con l’Agi, è Claudio Cassardo, climatologo del Dipartimento di Fisica, dell’Università degli Studi di Torino. Le sue dichiarazioni giungono negli stessi giorni in cui la Coldiretti ha segnalato che “con caldo record e assenza di pioggia sono a rischio le semine di grano nei terreni induriti" con una "produzione di grano duro in Italia stimata in 3,8 milioni di tonnellate in calo del 5 per cento nonostante l’aumento delle superfici coltivate che sono passate a 1,24 milioni di ettari nel 2022 contro 1,23 milioni del 2021”.

Secondo l’ultimo report dell’Osservatorio Anbi sulle risorse idriche in Europa “il Nord Ovest d’Italia è ricompreso nell’area “arida” in continuità con l’Europa settentrionale e che, partendo dalla penisola iberica, comprende ormai ampie zone di Francia, Germania e Paesi Bassi, il Sud dell’Inghilterra, fino a raggiungere Romania, Ungheria, Bulgaria, Moldavia”. In Valle d’Aosta non sono bastati circa 20 millimetri di pioggia, caduti finora in Ottobre, per ristorare la portata della Dora Baltea. Non va meglio per i corsi d’acqua del confinante Piemonte, dove restano bassi perfino i livelli dei fiumi in crescita (Tanaro, l’Orco, Chisone), mentre sono invece in evidente calo quelli di Cervo, Stura di Lanzo, Stura di Demonte e sono praticamente ancora “asciutti” Ellero, Orba, Varaita, Bormida. Nel pieno dell'autunno il livello del Po ai Murazzi è di appena 8 centimetri, più o meno il livello di Ferragosto.

“L’inverno è una stagione che climatologicamente non presenta tante precipitazioni. Per dare sollievo alle nostre riserve idriche restano solo pochi giorni. Ma ancora siamo sotto l’Anticiclone africano” aggiunge Cassardo. Non è ad ogni modo solo una questione del “se” pioverà, ma anche del “come” pioverà. Il forte caldo infatti fa immaginare che i fronti freddi invernali possano innescare fenomeni temporaleschi, e non solo, estremi che alla fine potrebbero non aiutare a risanare le riserve d’acqua del Paese: “Non possiamo fare previsioni a lunga scadenza, ma è sicuramente una possibilità – osserva Cassardo – se il raffreddamento non avverrà gradualmente, c’è effettivamente il rischio che si presentino questi eventi eccezionali”. E aggiunge: “Il risultato dal punto di vista delle riserve idriche sarebbe un effetto neutro, vale a dire che le piogge in questione, brevi e violente, non riuscirebbero a penetrare nei terreni inariditi, e da lì nelle riserve idriche. Ciò di cui abbiamo bisogno e' una pioggia lenta e costante di quella che – seppur brevemente – si è presentata in Piemonte di recente. Se non l’avremo in misura sufficiente, la situazione idrica del bacino del Po e a livello nazionale sarà insostenibile”.