Auto: Lo Russo, decisione Ue giusta, c'è modello Torino

"Quella della Ue è una decisione giusta, occorre rispondere con proposte e investimenti, come stiamo facendo qui a Torino. Grazie a un rapporto molto positivo con la Regione siamo riusciti a chiudere un accordo strategico con Stellantis che rappresenta una colonna dello sviluppo industriale della città". Così il sindaco di Torino Stefano Lo Russo, commentando l'intesa raggiunta nella Ue per fare terminare la vendita a combustione interna nel 2035, a margine della tavola rotonda organizzata dal Think Tank The Urban Mobility Council, promosso dal Gruppo Unipol con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica e della Commissione Europea e con il supporto scientifico del Politecnico di Milano. "La mobilità elettrica - ha aggiunto - può davvero rappresentare non solo una grande stimolo all'innovazione tecnologica e un fondamentale contributo al miglioramento delle condizioni ambientali, ma anche per Torino una grande opportunità di lavoro, di nuovo lavoro e di lavoro qualificato, sicuro e che in qualche modo può avere un orizzonte temporale importante. Vogliamo fare diventare la transizione ecologica verso il motore ibrido ed elettrico un'opportunità e non un problema. il progetto del recupero di Mirafiori e il polo dell'economia circolare nella mobilità vanno in questa direzione", ha sottolineato il sindaco.