Teatro Regio Torino, Jouvin, "è l'inizio di una nuova era"

"Questa stagione deve essere l'inizio di una nuova era per il teatro. Sarà breve da gennaio a luglio, con una componente italiana forte ma anche internazionale". Lo ha detto Mathieu Jouvin, sovrintendente del Teatro Regio, presentando la nuova stagione che prevede anche - ha ricordato - l'opera concerto 'La sposa dello zar', opera russa diretta da un direttore ucraino "come simbolo di pace grazie alla cultura". "Abbiamo voglia di aprire il teatro di più ai giovani: tutti gli spettacoli avranno un'anteprima dedicata a 'under 30' a 10 euro con un concerto nel foyer con un gruppo di musica pop o jazz in relazione alla produzione della serata, con una carta di fedeltà per avere i prezzi più bassi per venire a teatro" ha sottolineato. Jouvin ha parlato anche dei conti: "La situazione finanziaria del Regio si è stabilizzata. Il passato è quasi chiuso. Il decreto sulla patrimonializzazione delle fondazioni liriche darà al teatro le risorse di cui ha bisogno. Tutto questo è molto positivo. Per il presente e per il futuro siamo attenti a costruire una stagione che dà possibilità al teatro di fare un rilancio in sicurezza finanziaria. Dobbiamo fare un progetto artistico sostenibile per il teatro. Oggi ci concentriamo sulla riorganizzazione per sviluppare progetti in futuro senza mettere in pericolo il teatro. Incontreremo il nuovo ministro, spero sostenga il teatro lirico". Il 2023 sarà un anno particolarmente significativo per il Teatro Regio poiché il 10 aprile ricorre il cinquantesimo anniversario della sua ricostruzione e i 283 anni dalla sua fondazione.