Pnrr: Cirio, su rigenerazione discriminati i Comuni del Nord

"Non è possibile che lo Stato utilizzi due pesi e due misure nel gestire i bandi pubblici e nel destinare i fondi ai Comuni. Nessun progetto del nord è stato finanziato. E' giusto avere maggiore attenzione per chi ha bisogno di essere sostenuto ma il bando sulla rigenerazione grida vendetta: non sono accettabili discriminazioni di questo tipo". Lo ha detto il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, intervenendo in videoconferenza all'assemblea ordinaria dell'Anci Piemonte, questa mattina a Settimo Torinese. Il governatore ha commentato la graduatoria dei fondi per la rigenerazione urbana che ha escluso, tra i Comuni con meno di 15mila abitanti, intere regioni del nord, compreso il Piemonte.