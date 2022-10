Comuni: Corsaro (Anci), 100 milioni per evitare il dissesto

Comuni piemontesi hanno bisogno di misure finanziarie immediate per almeno 100 milioni di euro per non andare in dissesto". Così Andrea Corsaro, presidente dell'Anci Piemonte, nella relazione illustrata all'assemblea ordinaria dell'associazione dei Comuni che si è svolta questa mattina alla biblioteca Archimede di Settimo Torinese. Assemblea dal titolo "Fare presto": "E' il mantra che i nostri sindaci hanno sentito ripetere più spesso nel corso dell'ultimo anno - ha spiegato Corsaro - fare presto a tirare fuori dai cassetti vecchi progetti da finanziare; fare presto a rispondere ai bandi Pnrr; fare presto le gare d'appalto e trovare soluzioni agli extracosti". Secondo Corsaro è in atto una "tempesta perfetta" per i Comuni, provocata dai costi dell'energia e delle materie prime, combinata con l'inflazione e la guerra in Ucraina. "Ecco che il fare presto deve diventare un imperativo non solo per i sindaci ma anche per il Parlamento, il Governo e la Regione". Parole confermate da Alessandro Canelli, presidente Ifel, Istituto per la Finanza e l'Economia Locale, e sindaco di Novara: "L'aumento dei costi energetici e la diminuzione delle risorse del fondo di solidarietà comunale finiranno per mandare in sofferenza la parte corrente dei bilanci. Abbiamo bisogno di risorse altrimenti con il Pnrr andremo a costruire edifici che poi non sapremo come gestire".